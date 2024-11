Amoureuse des félins depuis toujours, mon projet commença tout d'abord avec le bengal pour ces sublimes rosettes et son look de léopard, puis une amie m'a fait connaître l'oriental et je suis tombée en amour avec leurs grandes oreilles! De ce fait est né le projet Serengeti une parfaite combinaison des 2! Chez ElieFelins nous travaillons les races afin de toujours les améliorer et sans jamais mettre de côté leur santé, leur qualité et la socialisation qui est primordiale chez nous!!!

Donc voici une brève description de chacune de nos races que nous avons à la maison!